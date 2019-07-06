Фармацевтическое направление ЦРПТ возглавил Сергей Холкин

Двенадцатого июля 2019 г. Сергей Холкин приступает к обязанностям руководителя направления «Фарма» Центра развития перспективных технологий и будет отвечать за практическое внедрение маркировки и прослеживание в фармацевтической отрасли.

Сергей Холкин имеет более, чем 15-летний опыт в ИТ-индустрии. До перехода в ЦРПТ в середине 2018 г., он запустил более 60 проектов в области информационных технологий, в том числе, в сфере здравоохранения, занимал руководящие должности в компаниях IBS, «Смарт Тим Сервис», «Госбук», «Информэкспертиза», был основателем ряда собственных проектов, внедрял решения для Минэкономразвития, Минкомсвязи, Министерства образования, Правительства Московской области и других ведомств.

«Маркировка лекарств находится на финишной прямой, в плоскости операционного внедрения. Я вижу своей главной задачей нахождение оптимальных способов обеспечения готовности системы и отрасли к полноценному запуску цифрового прослеживания в установленный срок», – прокомментировал свое назначение Сергей Холкин.

Ранее направлением «Фарма» руководил Антон Харитонов, который покинул должность в связи с переходом на новое место работы. «Под руководством Антона Харитонова в ЦРПТ сформирована сильная команда специалистов, осуществлен переезд системы от ФНС в ЦРПТ, налажен честный и открытый диалог с фармсообществом, – заявил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин. – Желаем Антону дальнейших успехов на новом месте работы и верим, что его компетенции позволят работодателю преуспеть в проекте цифровой маркировки».

Елена Григорьева

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