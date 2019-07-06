BI заключает лицензионное соглашение с Yuhan Corp

Компании Boehringer Ingelheim («Бёрингер Ингельхайм»; BI) и Yuhan Corporation («Юхань Корпорейшн») объявили о подписании партнерского и лицензионного соглашения на разработку первого в своем классе двойного агониста, объединяющего в одной молекуле активность глюкагоноподобного пептида GLP-1 и фактора роста фибробластов FGF21, для лечения неалкогольного стеатогепатита (НАСГ) и связанных с ним заболеваний печени, сообщает BiospectrumAsia.

В рамках партнерства будут объединены опыт и знания Yuhan Corporation в сфере биологии FGF21, ожирения и НАСГ, и экспертиза Boehringer Ingelheim в фармацевтической области, а также нацеленность на обеспечение инновационными лекарственными препаратами пациентов с кардиометаболическими нарушениями.

НАСГ часто начинается с отложения жира в печени, что ведет к воспалению и, в конечном итоге, – фиброзу и циррозу печени у многих пациентов. Данное заболевание особенно широко распространено среди пациентов с ожирением и диабетом, и в этом сегменте существует высокая неудовлетворенная потребность в лечении. В Boehringer Ingelheim считают, что во многих случаях таргетирование одного из драйверов НАСГ не приведет к желаемому разрешению заболевания у пациентов с НАСГ поздних стадий. Поэтому в BI разработали комплексную программу создания препаратов следующего поколения, таргетирующих три основных драйвера заболевания – ожирение, воспаление и фиброз.

Данные доклинических исследований позволяют сделать вывод о высокой эффективности комбинации гормона ЖКТ GLP-1 с FGF21. Ожидается, что двойной агонист GLP1R/FGF21R уменьшит повреждение клеток печени и воспаление печени, поскольку будет способствовать разрешению стеатогепатита благодаря прямому противофиброзному действию, и дополнит портфель препаратов BI для лечения НАСГ, находящихся на стадии разработки. В случае успеха этот препарат может стать первым в своем классе.

Татьяна Кублицкая

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