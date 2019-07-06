Елена Бушберг покидает пост генерального директора «Верофарм»

На этой неделе стало известно о кадровых перестановках в компании «Верофарм», входящей в группу Abbott.

На запрос «ФВ» в компании Abbott подтвердили информацию о том, что новым генеральным назначен Иван Поляк, сменяющий на этом посту Елену Бушберг.

«Более расширенная информация будет через несколько недель, после окончания переходного периода», — подчеркнули в компании.

Елена Бушберг возглавляла «Верофарм» с 2015 года. Одной из задач являлась интеграция «Верофарм» в глобальную структуру Abbott.

Уже в 2016 году Abbott и «Верофарм» запустили сразу два новых производства — завод во Владимирской области и цех мягких желатиновых капсул в Белгороде.

В 2018 году Елена Бушберг вошла в ТОР-250 высших руководителей рейтинга Ассоциации менеджеров и ИД «Коммерсантъ».

Оксана Баранова

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