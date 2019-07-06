В МДЛП доступны для заполнения анкеты на получение регистраторов эмиссии и выбытия

В системе мониторинга лекарств появилась новая функция – заполнение и отправка в ЦРПТ электронной анкеты на получение регистратора эмиссии и регистратора выбытия для участников госпрограммы по высокозатратным нозологиям (ВЗН).

Регистратор эмиссии – это устройство, предназначенное для генерации кода маркировки лекарств производителем, регистратор выбытия – для фиксации факта выдачи лекарства пациентам по льготным рецептам и вывода лекарств из оборота для оказания медицинской помощи.

Заполнить анкету на получение регистраторов эмиссии и выбытия можно в личном кабинете в разделе «Профиль», в подразделе «Анкеты и договоры». Анкеты доступны только в личном кабинете руководителей тех компаний, которые участвуют в обороте лекарств для лечения ВЗН.

После заполнения и отправки электронной анкеты заявители получат сформированный пакет документов от ЦРПТ для заключения договора на предоставление регистратора и его обслуживание. Поставка оборудования осуществляется в соответствии с условиями договора, обычно в течение 30 календарных дней после подписания документов. Оба устройства и услуги по их обслуживанию предоставляются оператором маркировки бесплатно.

В первую очередь регистраторами выбытия оснащаются аптеки, участвующие в госпрограмме по обеспечению населения лекарствами для высокозатратных нозологий.

Дистрибьюторам и логистическим компаниям, которые поставляют лекарства для ВЗН, медучреждениям, а также аптекам, не участвующим в выдаче населению лекарств по данной госпрограмме, регистраторы выбытия не требуются.

Регистраторами эмиссии в первую очередь оснащаются производители лекарств по госпрограмме ВЗН. Устройства рекомендуется размещать в центре обмена данных (ЦОД) ЦРПТ, поскольку это ускоряет процесс установки и гарантирует бесперебойную работоспособность. Кроме того, ЦРПТ оказывает техническую поддержку. При размещении в ЦОД ЦРПТ компании-производителю предоставляется удаленный доступ.

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