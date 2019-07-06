Правительство признало наличие проблемы доступа к обезболивающим препаратам

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства рассказала, какие меры можно принять для изменения ситуации с доступностью обезболивающих препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества. Проблему обозначила во время «прямой линии» с президентом руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер.

Свой доклад Татьяна Голикова начала с того, что с момента, когда эта тема обсуждалась, правительство уже приняло меры. «Сегодня мы можем сказать, что вся необходимая нормативная база по этому вопросу сформирована», – сказала она. Однако тут же вице-премьер признала, что надо работать дальше.

Во-первых, по ее мнению, врач не будет бояться выписывать обезболивающие наркотические препараты, если будет следовать четко клиническим рекомендациям, которые сейчас разрабатываются.

«Почему я так говорю? Потому что сегодня количество выписки подобного рода лекарственных препаратов, да и любых других лекарственных препаратов, регулируется инструкцией по медицинскому применению. Но в отдельных случаях, когда требуется увеличение кратности или увеличение количества в случае соответствующего состояния, это может быть зафиксировано в клинических рекомендациях. А когда наступает такой случай, то будет фиксироваться комиссионно необходимость увеличения в любое время суток, в том числе с привлечением дежурных служб медицинской организации», – пояснила она.

Во-вторых, необходимо внести правки в приказ Министерства здравоохранения по выписке рецептов для отпуска лекарственных препаратов на дому. Сейчас, как рассказывала Анна Федермессер, рецепты выписывают, но родственникам все равно надо идти в медорганизацию за подписью заведующего отделением и подписью главного врача, и только после этого они получат необходимый препарат в аптечном учреждении или в медицинском учреждении. По словам Голиковой, теперь этот порядок будет изменен.

Еще одна проблема – необоснованное привлечение медицинских сотрудников по ст. 228.2 УК РФ за формальные ошибки в процедуре или утерю ампулы, которые не повлекли ни утрату, связанную с утечкой в нелегальный оборот, ни вред здоровью. «Был случай: ампула упала и закатилась под сейф, ее не могли долго достать – уже уголовное наказание! Один такой случай – и медработник больше никогда не захочет иметь дело с наркотиками, а в медицинской карте будет писать: «Болевой синдром не выражен». Это то, что мы имеем, оставляя медиков на съедение МВД», – рассказывала недавно в Госдуме Анна Федермессер.

Правительство предлагает, как решить проблему. «В случае утраты наркотического лекарственного препарата, которая может произойти в любое время, в том числе ночью и в выходные дни, мы планируем прописать порядок комиссионного актирования таких случаев с оформлением соответствующего акта. Если это произошло в рабочее время, то в актировании такого документа принимает участие и заведующий отделением, и главный врач, но в случае, если это происходит тогда, когда их нет, ‒ в ночное время, тогда это те дежурные врачи, которые находятся на работе. Такой механизм мы сейчас готовимся прописать», – отметила вице-премьер.

Также планируется менять методику расчета потребности в наркотических препаратах. «Если раньше это рассчитывалось от койки, то теперь это рассчитывается от количества больных, в том числе и потому, что мы разрешили отпуск обезболивающих на дому», – добавила она.

Елена Калиновская

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