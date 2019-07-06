Servier начинает строительство научно-исследовательского института в Париж-Сакле

Фармкомпания Servier заложила первый камень в основание своего научно-исследовательского института, который будет расположен в кластере Париж-Сакле. Уже к 2022 г. сюда планируется перенести всю исследовательскую деятельность группы Сервье во Франции.

Торжественная церемония открытия под председательством президента компании Servier Оливье Лоро состоялась в присутствии Абдель-Кадера Герса, заместителя префекта округа Палезо; Седрика Виллани, депутата департамента Эсон; Жан-Франсуа Вижье, мэра города Бюр-сюр-Иветт, который также является региональным советником от Иль-де-Франс; Валери Пекресс, президента совета региона Иль-де-Франс; Мишеля Бурна, мэра города Жиф-сюр-Иветт и президента объединенного районного совета Париж-Сакле; Филиппа Ван де Маэля, управляющего директора по застройке земельных участков в кластере Париж-Сакле (EPAPS) и Жан-Мишеля Вильмотта, архитектора проекта.

«Для меня большая радость и честь заложить первый камень в фундамент нового научно-исследовательского института Servier в Париж-Сакле, который станет частью инновационной и динамично развивающейся экосистемы данного кластера. Это важное событие еще раз подтверждает неизменную приверженность группы поиску инновационных решений для лечения пациентов, – говорит Оливье Лоро, президент компании Servier. – Объединяя исследовательскую деятельность четырех наших французских площадок в единый уникальный и современный центр в кластере Париж-Сакле, группа Servier продолжает поддерживать экономику Франции, одновременно привлекая сюда исследователей со всего мира».

В своем новом научно-исследовательском институте группа Servier будет работать вместе с другими научными организациями, тем самым создавая благоприятные условия для развития инноваций и укрепления сотрудничества. Париж-Сакле – один из восьми лучших инновационных кластеров в мире. На него приходится 40% промышленных исследований и разработок, проводимых в Парижском регионе.

Кроме того, компания сможет воспользоваться опытом других партнеров, расположенных в кластере CentraleSupélec, французского Комиссариата по атомной и альтернативной энергии (CEA), Национального центра научных исследований Франции, Университета Париж-Юг, Педагогического института и Политехнической школы. Некоторые из этих учреждений уже сотрудничают с группой на протяжении нескольких лет.

В настоящее время в научных исследованиях и разработках группы Servier занято около 2900 сотрудников по всему миру. В будущем научно-исследовательский институт компании в кластере Париж-Сакле объединит под своей крышей 600 ученых, которые сегодня работают в четырех разных лабораториях во Франции (Круасси-сюр-Сен, Сюрен, Орлеан и Жиди). Переместив всю свою исследовательскую деятельность во Франции на единую площадку, компания сможет ускорить процесс принятия решений, освоить новые методы работы, обеспечить более эффективный обмен знаний между сотрудниками, распространять передовой опыт и содействовать установлению партнерских отношений.

Источник: Servier

pharmvestnik