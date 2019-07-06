Эксперт: отдачи от инвестиций в ТВ-рекламу фактически нет

С каждым годом переток средств рекламодателей из ТВ в диджитал усиливается. Этому способствует снижение «телесмотрения» и выросший охват интернета.

Такое мнение в разговоре с «ФВ» высказал президент компании «Акрихин» Денис Четвериков.

«ROI от телевизионной рекламы, по данным Dentsu, равно единице, а это значит, что фактически нет отдачи от инвестиций. Ежедневный охват интернета в городах в возрастной категории от 18 до 44 лет уже выше, чем охват телевидения! С учетом всего этого маркетологи «Акрихин» успешно работают над поиском наиболее оптимального коммуникационного микса для целевых аудиторий продвигаемых брендов», – добавил Денис Четвериков.

Впрочем, есть и другое мнение. Так, по словам руководителя отдела маркетинга безрецептурных препаратов компании «Сотекс» Любови Лемешевой, некоторые диджитал-инструменты чересчур креативны. «Мы не можем себе позволить так говорить с потребителем, потому что это пациент. Инструменты приоткрывают возможности, но это надо изучать, тестировать, находить баланс между тем, что можно говорить, а что нет», – пояснила эксперт в ходе заседания РАФМ.

Она считает, что доля рекламных бюджетов ТВ не изменится так быстро, как думают аналитики. Но, конечно, для того, чтобы достучаться, прежде всего до молодого поколения, фарма пойдет в диджитал.

«Диджитал пока серая зона. Никто не может подсчитать, что все пользователи там делают. Мы тестируем инструмент и, продолжая размещаться, задаем вопросы: то ли мы делаем», – констатирует г-жа Лемешева.

Оксана Баранова

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