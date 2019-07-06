Угур Гюнайдын назначен генеральным директором Amgen Россия и страны СНГ

Компания анонсирует, что Угур Гюнайдын назначен на должность генерального директора компании Amgen Россия и страны СНГ со вступлением в обязанности со 2 июля 2019 г. Г-н Гюнайдын занимал позицию коммерческого директора и руководил всеми коммерческими операциями турецкого филиала Amgen.

Говоря о своем назначении, г-н Гюнайдын заявил: «Я очень польщен, что мне предоставлена возможность возглавить усилия компании Amgen по обеспечению прорывных решений для пациентов, борющихся с серьезными заболеваниями в такой значимой стране, как Россия. Наша миссия в Amgen — служить пациентам, и моя главная цель — продолжать выполнять эту миссию каждый день в России с помощью очень опытной команды Amgen Россия и страны СНГ».

Г-н Гюнайдын присоединился к Amgen в 2015 г. в качестве директора по стратегическому планированию и операциям и отвечал за территории Турция, Ближний Восток и Африка (TMEA). До прихода в Amgen г-н Гюнайдын проработал в компании Bristol-Myers Squibb в течение 12 лет. У него богатый опыт работы в различных сферах деятельности и в разных регионах, в том числе он работал в качестве финансового директора в Турции, ведущего финансового директора по глобальной коммерциализации в США и в Центре передового опыта в области финансового планирования и анализа в США.

Г-н Гюнайдын имеет степень бакалавра в области экономики, окончил Босфорский Университет, Стамбул.

Илья Дугин

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