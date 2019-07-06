«Татфарм» запускает в Татарстане новое фармацевтическое производство

Компания «Татфарм» планирует начать выпуск лекарственных препаратов на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Зеленодольск» в 2021 г. Об этом генеральный директор предприятия Артем Хакимов рассказал министру экономики Татарстана Фариду Абдулганиеву во время посещения ТОСЭР.

Общий объем инвестиций в проект составит около 1 млрд руб., почти половина из них уже освоена. Предприятие будет производить 24,6 млн упаковок таблеток и 21 млн ампул около 50 наименований дженериковых препаратов в год, включая анальгетики и противовирусные.

Часть площадей будет задействована под склад. По словам г-на Хакимова, это будет первый склад подобного уровня в регионе, которым смогут воспользоваться и другие производители фармацевтической отрасли. Он откроется уже в следующем году. Новое предприятие даст работу 200 специалистам.

ТОСЭР «Зеленодольск» создана в 2018 г. (всего в Татарстане их пять). ООО «Татфарм» присвоен статус резидента в январе текущего года.

Екатерина Погонцева

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