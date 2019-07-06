Росздравнадзор остановил продажу незарегистрированных автомобильных аптечек

Росздравнадзор сообщил, что совместно с правоохранительными органами предотвращено обращение около двух тысяч незарегистрированных автомобильных аптечек.

Территориальным органом Росздравнадзора по Тверской области в ходе совместных мероприятий с УЭБиПК УМВД России по Тверской области были выявлены медицинские изделия «Аптечка медицинская первой помощи автомобильная «ЛЕЙКО» производства ООО «Лейко» (1788 штук на общую сумму в 223,5 тыс. руб.), безопасность которых вызвала сомнения.

Специалисты ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, проведя экспертизу качества, эффективности и безопасности образцов медицинского изделия, пришли к выводу, что «Аптечка медицинская первой помощи автомобильная «ЛЕЙКО» не зарегистрирована на территории Российской Федерации и несет прямую угрозу здоровью и жизни граждан при ее применении.

В отношении лиц, причастных к производству, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238.1 УК РФ «Обращение незарегистрированных медицинских изделий».

Елена Калиновская

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