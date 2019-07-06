Servier стала партнером благотворительного фонда «Арифметика добра»

Servier объявила о начале сотрудничества с благотворительным фондом «Арифметика добра».

Компания в рамках деятельности международного фонда «Меценат Сервье» объявила о поддержке двух российских благотворительных программ: «Шанс» и «Наставники».

В рамках программы «Шанс», направленной на повышение качества образования детей-сирот, компания будет поддерживать организацию дополнительных уроков на онлайн-платформе для ребят из детских домов, которые хотят углублять свои знания в химии и биологии. Помимо этого, для заинтересованных детей будут организованы экскурсии на фармацевтический завод компании в Москве, а сотрудники Servier в течение года будут принимать активное участие в программе образовательного кампуса и тренингах «Шанса».

В поддержку программы «Наставники», направленной на социальную поддержку и подготовку к самостоятельной жизни выпускников детских домов, будут проведены два открытых забега в Москве, где все желающие смогут принять участие в поддержке ребят из фонда. В сотрудничестве с представителями компании команда фонда подготовит два обучающих видеоролика, которые будут посвящены многообразию профессий в фармацевтической отрасли и организации работы на примере фармацевтического завода «Сервье РУС».

«Воспитанникам детского дома очень нужен пример и ориентир в жизни. Детям бывает трудно адаптироваться в социуме и сделать правильный выбор. Такие программы, как «Шанс» и «Наставничество» дарят этим ребятам возможность подготовиться к взрослой жизни, показывают профессиональные возможности, учат находить свой собственный путь. Мы очень хотим дать ребятам именно ту поддержку и те возможности, которые им так нужны, чтобы сделать следующий осознанный шаг во взрослую жизнь», – прокомментировала начало сотрудничества Яна Котухова, директор по внешним коммуникациям компании Servier в России и ЕАЭС.

Международный благотворительный фонд «Меценат Сервье» был создан в конце 2016 г. Цель фонда – поддержка инициатив, проектов и мероприятий в области здравоохранения, инноваций и социальной сфере во Франции и по всему миру.

Дополнительная информация о фонде доступна на сайте.

Источник: Servie

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