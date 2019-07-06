Татьяна Голикова: причины сбоев лекобеспечения льготников не денежные

Вице-премьер Татьяна Голикова вместе с Минздравом и Росздравнадзора выяснили, почему отдельные категории граждан не получали соответствующее лекарственное обеспечение. По ее словам, это не денежная проблема.

«К чему мы пришли? По-крупному есть две причины, это, как правило, несвоевременное проведение закупочных и конкурсных процедур, а также срывы закупок в связи с невыходом производителей и поставщиков на торги. Вторая причина – это отсутствие информирования и взаимодействия между органами власти субъектов, аптечными организациями и медицинскими организациями», – рассказала вице-премьер.

В регионах по состоянию на 3 июля 2019 г. закуплено лекарств на 36 млрд руб. Соответственно, запас для обеспечения региональных льготников лекарственными препаратами составляет четыре месяца.

Она напомнила, что в марте с.г. утвержден план по совершенствованию лекобеспечения льготных категорий граждан. Готовятся изменения в законодательство, которые связаны с формированием единого регистра льготных категорий граждан. После принятия этих изменений планируется провести пилотный проект в нескольких регионах страны по принципам лекарственного страхования.

«В ближайшее время рассмотрим законопроект, который касается единого порядка формирования перечней льготных лекарств по всей территории страны. Это тот самый перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, который сегодня применяется только в семи регионах страны», – рассказала на совещании у президента Голикова.

«Пока вы будете менять этот порядок, связанный с реестром жизненно важных лекарств, все-таки сейчас нужно уже сигнал подавать в регионы, чтобы они работали должным образом и чтобы это были у нас не семь регионов, которые по полному перечню работают, а гораздо больше. А там, где у них нет возможности это делать, нужно проанализировать и посмотреть, оказывать им содействие и помощь финансами. Нужно прямо сейчас этим заниматься», – прокомментировал Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru

Елена Калиновская

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