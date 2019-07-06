Система всеобщего лекобеспечения напрямую зависит от запуска цифрового здравоохранения

Система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением будут выделены в цифровом контуре к концу 2023 г. Об этом в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» Минздрав реализует федеральный проект «Цифровое здравоохранение». Его основная задача – создание единого цифрового контура здравоохранения на основе интеграции информационных систем медицинских организаций, региональных систем и единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

«Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения. Мы рассчитываем, что уже в 2022 г. она сможет быть запущена. Для этого требуется полная цифровизация региональных медицинских и фармацевтических организаций, что будет обеспечено, согласно дорожной карте, к концу 2021 г.», – рассчитывает глава Минздрава России.

«В большинстве случаев человек никак с деньгами вообще не будет связан: ему выписывают электронный рецепт, и человек по документу, удостоверяющему личность, может полностью бесплатно (граждане, которые и сейчас имеют эту льготу) или с частичной оплатой в аптеке по референтной цене получить те лекарства, которые не превышают эту референтую цену», – пояснила министр.

Для того, чтобы уже с 2023 года эта система могла быть распространена во всех субъектах, сейчас сформирован список пилотных субъектов, цифровой контур в которых позволяет запустить проекты. Среди них Московская, Кировская, Тульская, Тамбовская область и другие. Лекарственное обеспечение в этих субъектах будет погружено в систему ОМС.

Единый информационный ресурс по льготному лекарственному обеспечению граждан в амбулаторных условиях позволит избавиться от дублирования федеральных и региональных льгот, так как каждый человек будет записан этой базе только один раз — на основе своего СНИЛС. «Те, кто сейчас являются льготниками, льготниками и останутся. Система будет фиксировать все лекарственное обеспечение и связывать в единую цифровую сеть не только все региональные сегменты, но все организации, аптеки и склады. Она фактически должна показывать нам все остатки, все закупки, движения лекарств», — уточнила министр.

По референтным ценам будут предоставляться дженерики, если же человек захочет приобрести оригинальный препарат, то необходимо будет доплатить лишь разницу в цене между ним и лекарством по референтной цене.

Елена Калиновская

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