ФАС: картель поставщиков медизделий спонсировал радикальную религиозную организацию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компании «Аксонмед», «Сатори», «Интермед», «Дивайс, «Эквипмед» и два одноименных ООО «Лотос» виновными в заключении картельного соглашения. Поставщики в течение трех лет, поддерживая цены на аукционах по закупке медизделий и средств для уборки помещений, делили между собой тендеры, нарушая тем самым ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции». Часть выручки картель направлял на финансирование деятельности религиозной группы, адептами которой являлись руководители компаний.

Антимонопольное дело в отношении поставщиков было заведено в 2018 году. Признаки сговора ФАС выявила на 111 аукционах, заказчиками в которых выступали медучреждения 18 регионов. Картель действовал более трех лет, сумма доходов его участников превысила 735 млн рублей. Полученные бюджетные средства проводились через подставные компании и обналичивались. Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы.

Дело в отношении ООО «Эквипмеда» и обоих ООО «Лотос» прекращено в связи с истечением срока давности, две из этих трех компаний прекратили деятельность.

Несколько участников картеля, как выяснилось в ходе антимонопольного расследования, находились под фактическим контролем гражданина Индии, сына лидера радикальной религиозной организации, деятельность которой поддерживалась в том числе за счет нелегальной прибыли поставщиков МИ.

Сотрудник одной из попавших в данное расследование ФАС компаний заявил, что к участию в картеле адептов религиозной группы могли склонять «с помощью гипноза или других техник».

Источник: ФАС России

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