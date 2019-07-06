Японская Sysmex вложила 143 млн рублей в локализацию производства реактивов для КЛД

Японская компания Sysmex 4 июля открыла в Богородском районе Московской области на территории «Ногинск-Технопарк» производственную линию по выпуску расходных материалов для клинико-лабораторной диагностики. Проект потребовал 143 млн рублей инвестиций.

Корпорация развития Московской области и Sysmex Corporation начали обсуждать совместный проект в 2015 году, только в 2017-м удалось заключить соглашение о локализации производства. Оператором выступает «дочка» Sysmex – компания «Сисмекс Продакшн Рус».

Мощность производственной линии составит 15 тысяч упаковок в год. На первом этапе планируется выпускать в России только диагностические реактивы для анализа крови.

По словам заместителя министра инвестиций и инноваций Московской области Антона Логинова, в случае успешных продаж Sysmex рассматривает возможность строительства в России и собственного лабораторно-промышленного комплекса, на который потребуется около 1 млрд рублей.

Одним из российских контрагентов японской компании выступает ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, с 2015 года потративший на закупку анализаторов, реактивов и техническое обслуживание оборудования от Sysmex 67,1 млн рублей.

Sysmex Corporation – производитель клинико-лабораторного диагностического оборудования и реактивов со штаб-квартирой в Токио и представительствами в странах Европы, Америки и Азии. Выручка Sysmex в 2018 году составила $2,6 млрд, прибыль – $360 млн.

Фото: Vademecum

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