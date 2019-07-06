Фонд «Вера»: ограничение закупок импортных ИВЛ – «бездумный и бездушный шаг»

Фонд помощи хосписам «Вера» выразил беспокойство в связи с включением аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в перечень «Третий лишний», ограничивающий госзакупки импортных медизделий. Это решение, считают в фонде, ухудшит качество помощи тяжелобольным взрослым и детям, в том числе пациентам хосписов и паллиативных отделений по всей стране.

«Мы считаем это бездумным и бездушным шагом, который выглядит особенно кощунственным на фоне того, что сейчас тема паллиативной помощи, помощи в конце жизни, развивается очень активно, в том числе при поддержке государства на федеральном и региональном уровне», – говорится в обращении фонда.

Расширенный список МИ, включающий и аппараты ИВЛ, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил 28 июня 2019 года. При выходе на торги хотя бы двух поставщиков данной продукции, происходящей из стран ЕАЭС, заявки участников с зарубежной медтехникой будут автоматически отклоняться.

В фонде «Вера» указывают, что распространение аппаратов ИВЛ и мобильность использующих их пациентов связаны с тем, что «пять-шесть лет назад благотворительные фонды стали закупать для своих подопечных качественное современное оборудование зарубежного производства». Такое оборудование приспособлено для домашнего применения, безопасно и имеет мощный аккумулятор.

«Это помогло забрать из реанимации сотни людей, обеспечить им возможность быть активными и свободными, а не лежать прикованными к кровати. Российских аналогов такого оборудования нет до сих пор. Но новое постановление правительства и типовые технические задания не позволят нам закупать его за рубежом», – говорится в сообщении фонда.

Помимо ИВЛ, в обновленный правительством перечень попали и другие изделия, применяемые в паллиативной помощи, – кресла-коляски, кресла-стулья с санитарным оснащением, кровати медицинские функциональные, гигиенические средства ухода (подгузники и пеленки), бинты, перевязочные средства – те, которые используются для лечения пролежней, и другое.

По позициям из нового перечня российские производители пока не выигрывают в соотношении «цена – качество» и безопасности, считают в фонде, и «сегодня нет ясности по срокам появления на рынке отечественных медицинских изделий, сопоставимых по качеству с иностранными».

«Да, постановление не вводит полный запрет на закупку необходимого оборудования и перевязочных средств. Его теоретически по-прежнему можно будет приобрести. Однако на практике это сделать будет почти невозможно. Бюджетные организации обязаны закупать оборудование и расходные материалы по типовым техническим заданиям, которые устанавливают минимальный или недостаточный объем требований», – констатировали авторы обращения, напомнив, что изменение конкурсного техзадания характеризуется контролирующими органами как нарушение.

Ранее с аналогичной позицией выступил фонд помощи пациентам с боковым амиотрофическим склерозом «Живи сейчас», позицию «Веры» разделяют и другие благотворительные организации – «Подари жизнь», «Предание», «Семьи СМА» и многие другие.

Фото: Александр Васюкович / Имена

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