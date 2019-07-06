ФАС уличила «Кубаньфармацию» в картельном сговоре

ФАС России признала ГУП «Кубаньфармация» и компании «Фармсервис», «Фармцентр» и «Севастопольфармация» нарушившими закон «О конкуренции» – они искусственно поддерживали цены на 31 аукционе на поставку лекарств.

Об этом сообщили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), информацию Vademecum подтвердили в ФАС.

На участие в ряде аукционов заявки подавали «Кубаньфармация» и «Фармсервис», а потом вторая часть заявок признавалась не соответствующей требованиям. Кроме того, IP-адреса, с которых подавали заявки «Фармсервис», «Фармцентр» и «Севастопольфармация», совпадают.

Дело в отношении компаний УФАС по Ростовской области возбудило в августе 2018 году. Они подозревались в поддержании цен на тысяче аукционов на сумму около 500 млн рублей.

Источник: ОНФ

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