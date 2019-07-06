Голикова предложила ввести «коллегиальную» ответственность за утрату обезболивающих

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о планируемом порядке работы в случае утраты наркотических средств и психотропных веществ, применяемых для обезболивания. Она предлагает ввести «актирование» выписанного препарата и факта его утраты. Риски и «коллегиальная ответственность» при этом будут возложены на медорганизацию.

Первую часть схемы Голикова описала на Совете по вопросам попечительства в социальной сфере в конце июня: «После того как рецепт больному уже выписан по месту вызова, доктор, который выписал, может делать фотофиксацию и при въезде в лечебное учреждение снова актировать выписанный рецепт, прикладывая к нему фотофиксацию. При этом медицинская организация берет на себя коллегиальную ответственность за это. Все риски нами были оценены, и оснований подозревать, что что-то будет недобросовестно сделано, на наш взгляд, нет».

Параллельно президент Владимир Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и министру здравоохранения Веронике Скворцовой к 1 октября 2019 года проанализировать, как привлекают к уголовной ответственности медиков и фармацевтических работников, допустивших нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, повлекшие их утрату.

«При необходимости» ведомства должны внести предложения по декриминализации таких ошибок, «совершенных по неосторожности и не представляющих общественной опасности».

На совещании в Кремле 3 июля Татьяна Голикова предложила не ждать результатов анализа и сообщила, что «уже сейчас мы проводим работу по формированию подходов к этой теме».

«В случае утраты наркотического лекарственного препарата, которая может произойти в любое время, в том числе ночью и в выходные дни, мы планируем прописать порядок комиссионного актирования таких случаев с оформлением соответствующего акта. Если это произошло в рабочее время, то в актировании такого документа принимает участие и заведующий отделением, и главный врач, но в случае, если это происходит тогда, когда их нет, ‒ в ночное время, тогда это те дежурные врачи, которые находятся на работе. Такой механизм мы сейчас готовимся прописать», – сказала она.

Тем не менее этот шаг не приведет к декриминализации ответственности медработников по ст. 228.2 УК РФ, о которой неоднократно просили общественники. Эту проблему в очередной раз обозначила в ходе прямой линии основатель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

«Почему такой огромный уровень необезболенных пациентов? Почему страдание остается? Потому что есть еще один фактор, который не связан исключительно с системой здравоохранения. Это страх медработников перед использованием опиоидных анальгетиков. В МВД говорят, что дел против врачей мало. Мало, но они есть: мы устроены таким образом, что одного публично громко накажешь, тысячи боятся», – говорила она.

Источник: Сайт Президента РФ

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