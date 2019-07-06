Запас льготных лекарств в регионах рассчитан на четыре месяца

Регионы в 2019 году закупили льготных лекарств на 36 млрд рублей, сейчас запас для льготного обеспечения препаратами составляет четыре месяца, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Среди причин перебоев в лекарственном обеспечении она назвала срыв проведенных аукционов из-за отсутствия участников.

Всего в 2019 году на ЛЛО выделено 120 млрд рублей, из них 43 млрд из федерального бюджета, остальное – из региональных, сообщила Голикова, исключив, таким образом, денежную проблему в качестве причины перебоев в поставках. Кроются они, по мнению вице-премьера, в другом.

В первую очередь это несвоевременное проведение закупочных процедур и срыв закупок в связи с невыходом участников на торги. Влияет на ситуацию и отсутствие информирования и взаимодействия между региональными органами власти, аптечными и медицинскими организациями. Об этом же говорил Путин на прямой линии.

Голикова уверяет, что Росздравнадзор и Федеральная антимонопольная служба наблюдают и контролируют процедуры закупок и обеспечение лекарствами. Среди регионов выявлены неоднократные нарушители, им грозит административное наказание, а результаты 79 проверок направлены в прокуратуру.

Владимир Путин поручил по итогам прямой линии обеспечить руководителям регионов своевременное проведение закупок лекарств и отчитываться о закупленных лекарствах и их остатках в медучреждениях и аптеках.

Татьяна Голикова также напомнила о формировании единого регистра льготных категорий граждан, который должен помочь в определении источников финансирования лекарственного обеспечения. Кроме того, в правительство внесен законопроект, касающийся единого порядка формирования перечней льготных лекарств, сказала она. Сейчас регионы учитывают перечень ЖНВЛП и перечень ОНЛС.

Росздравнадзор обнаружил в первом квартале 2019 года связанные с ЛЛО нарушения в 16 регионах, еще в девяти – лекарства по рецептам получали несвоевременно. Больше всего жалоб было в Ульяновской, Саратовской областях и Краснодарском крае.

В декабре 2017 года Минздрав утвердил новый порядок формирования начальных максимальных цен контрактов при закупке лекарств. Заказчик должен устанавливать начальную цену из определенных по четырем методикам: предложение рынка, данные ГРЛС (для ЖНВЛП), цены предыдущих контрактов и с 2019 года – референтные цены. Именно применение референтных цен при расчете называли, например, чиновники Саратовской области, объясняя несостоявшиеся аукционы по закупке инсулинов, что вызвало дефицит препаратов.

Источник: Сайт Президента России

Фото: 53news.ru

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