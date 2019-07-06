Фармацевтическая промышленность Индии вырастет в 2020 году на 11-13%

Темпы роста фармацевтической промышленности Индии составят в 2020 году 11-13%, сообщает рейтинговое агентство Icra. «Это обусловлено высоким спросом на внутреннем рынке, в результате увеличения расходов на здравоохранение и расширения доступа к медицинским услугам. Стимулировать рост будет также вывод на рынок новых препаратов, а также увеличение рыночной доли существующих препаратов и консолидация прибыли», — говорится в сообщении Icra.

«Сдерживающим фактором, напротив, останется вмешательство регуляторных властей, которое выражается, например, в контроле цен и принудительном развитии дженериков. Важным фактором будет и контроль со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США за производством лекарств в стране», — утверждают представители рейтингового агентства.

По данным Icra, охватывающим выборку из 21 компании в отрасли, рост фармацевтической промышленности в 2019 году составит около 12%. Вице-президент и сопредседатель Icra Corporate Ratings Гаурав Джайн отметил: «Ожидается, что в 2020 году на развитие отрасли положительно скажется и повышение цен препаратов из Национального перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (NLEM) на 4,2%».

gmpnews