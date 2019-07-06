Межведомственная рабочая группа обсудила вопросы интеллектуальной собственности в фарме

В Роспатенте прошло первое заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам интеллектуальной собственности в области фармацевтики. В состав группы вошли представители Министерств, ведомств, Государственной Думы, Евразийского патентного ведомства, фармацевтических ассоциаций, представители деловых кругов и крупных фармпроизводителей.

Рабочая группа станет эффективным инструментом взаимодействия всех заинтересованных сторон, — такое консолидированное мнение выразили все участники заседания. Как отметил первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб, итоговые предложения и решения рабочей группы, для их последующей совместной межведомственной реализации, планируется включить в отдельный блок Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года «Фарма 2030», проект которой готовится в настоящее время.

Депутат Государственной Думы Андрей Исаев отметил, что вопросы правовой охраны интеллектуальной собственности в области фармацевтики напрямую касаются вопросов национальной безопасности, а также являются определяющими для настройки баланса между интересами общества, заинтересованного в получении качественных и доступных лекарств, отечественного бизнеса и государства, заинтересованных в развитии национальной экономики. Он также отметил, что предложения рабочей группы должны соответствовать концепции регуляторной гильотины и не создавать дополнительных препятствий для бизнеса.

Президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик поблагодарил Роспатент и присутствующих представителей федеральных ведомств за внимание к запросам российской фармацевтической индустрии, которая сегодня выступает одним из локомотивов развития экономики страны. Он также отметил важность института интеллектуальной собственности — стимула качественного роста всей индустрии, обеспечивающего вложения в новые разработки и совершенствование лекарственного обеспечения, а также развитие экспортного потенциала отрасли. Алексей Репик поблагодарил представителей Роспатента и Минздрава за совместную работу над механизмом Единого реестра обладающих фармакологической активностью действующих веществ, охраняемых патентом на изобретение, который поможет развитию всей отрасли.

В ходе заседания присутствующие обсудили первые предложения по проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон об обращении лекарственных средств», а также назвали уполномоченных представителей федеральных органов исполнительной власти и организаций, которые будут вести согласительную работу в рамках рабочей группы.

Благодарю всех за участие в заседании рабочей группы, — сказал в завершение встречи руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. — Мы также считаем необходимым привлечь к работе представителей Совета Федерации и Евразийской экономической комиссии. Уверен, по итогам сотрудничества законодательной власти, ФОИВов и бизнеса, мы сможем выдержать баланс между интересами общества, фармацевтической отрасли и государства, о котором сегодня говорилось. Мы неоднократно озвучивали позицию ведомства по поводу создания и ведения Единого реестра. Надеемся, что результаты деятельности Рабочей группы помогут Роспатенту в совершенствовании методических подходов к регистрации изобретений в области фармацевтики.

В дальнейшем на заседаниях Межведомственной рабочей группы предполагается совместное председательство: со стороны Роспатента заместитель руководителя ведомства Любовь Кирий и со стороны Минпромторга России Директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Алексей Алехин.

gmpnews