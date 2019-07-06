В Евросоюзе подготовлены рекомендации по решению проблемы нехватки лекарств

Специальная группа Европейского Союза, созданная для решения проблем с поставками лекарств, опубликовала два документа:

руководство для владельцев торговых лицензий по предоставлению данных о нехватке лекарств в ЕС;

руководящие указания по эффективной практике в области информирования общественности по вопросам доступности лекарств.

Оба документа закладывают основу для более качественного и согласованного подхода ЕС к предоставлению и распространению информации о нехватке или наличии лекарств, что является ключевым приоритетом в сфере общественного здравоохранения сообщества.

Первый документ содержит руководство для фармацевтической промышленности, которая играет ключевую роль в решении проблемы нехватки лекарств, по облегчению процесса обнаружения дефицита и максимально быстрому уведомлению об этом компетентных органов. Руководство призвано обеспечить более согласованный и своевременный подход к выявлению и решению проблем, связанных с поставками лекарств. В документе содержится шаблон для уведомления о нехватке препаратов. И руководство, и шаблон будут внедрены в рамках пилотного проекта, старт реализации которого запланирован на 4-й квартал 2019 года.

Во втором документе, адресованном национальным компетентным органам ЕС и EMA, изложены принципы и примеры передовой практики в сфере информирования общественности о нехватке лекарств, включая пациентов и медицинских работников. Этим группам населения требуется своевременная, точная и актуальная информация в области доступности препаратов в целях обеспечения и предоставления медицинской помощи на постоянной основе. Основой руководства стал опрос, проведенный специальной группой во всех государствах-членах ЕС и посвященный тому, как проблемы, связанные с нехваткой и доступностью лекарств, фиксируются и доводятся до сведения граждан.

Два данных документа – основной итог работы специальной группы, они обсуждались со всеми заинтересованными сторонами, в том числе на многостороннем рабочем семинаре, который состоялся в ноябре 2018 года. Документы также включены в программу работы группы на 2018-2020 гг., актуализация которой состоялась в недавнем прошлом.

gmpnews