ФБУ «ГИЛС и НП» исполнилось 46 лет!

В завершающий день Всероссийского межвузовского GxP-саммита с международным участием директор «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков был награжден почетной грамотой от организаторов мероприятия за вклад в развитие кадрового потенциала фармацевтической отрасли России. Символично, что награда была вручена в день рождения Института.

Приказом Министерства медицинской промышленности СССР от 5 июля 1973 г. № 324-дсп «О создании Всесоюзного научно-исследовательского института технологии кровезаменителей и гормональных препаратов» образовано учреждение, подведомственное Главному управлению промышленности антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов Министерства медицинской промышленности СССР. И сегодня, несмотря на то, что «ГИЛС и НП» знают в основном как подведомственное учреждение Минпромторга России, уполномоченное на проведение инспектирования производственных площадок иностранных производителей лекарственных средств на соответствие стандартам надлежащих производственных практик, R&D направление Института с гордостью продолжает историческое наследие. И продолжают его достаточно молодые кадры. Как отмечал на площадке саммита Владислав Шестаков, средний возраст сотрудников учреждения – 41 год. Ведется работа и по поддержке молодых талантливых специалистов посредством учрежденного три года назад Владиславом Шестаковым GxP-саммита.

В этом году победителями саммита стали представители Томского государственного медицинского университета, Алтайского государственного медицинского университета из города Барнаул, РУДН. Закрывая саммит, председатель экспертного совета отметил, что «наиболее настырные и амбициозные участники саммита договорились о стажировке у флагманов российского фармпрома». В частности, компания «Р-Фарм» вручила несколько сертификатов на прохождение стажировки отличившимся в ходе саммита студентам на своих производственных площадках.

Редакция информационного проекта «Новости GMP» поздравляет сотрудников «ГИЛС и НП» с Днем Рождения и желает новых грандиозных проектов, востребованных фармацевтическим рынком и направленных на развитие отечественного фармпрома. И конечно же, желаем Институту расширения международного сотрудничества и взаимного признания результатов инспекций как можно с большим количеством стран, чтобы отечественные производители могли оперативнее выводить российские лекарственные препараты на экспорт.

gmpnews