На курганском «Синтезе» модернизируется производство антибиотиков

В рамках реализации инвестиционной программы ОАО «Синтез» (входит в Marathon Pharma и АО «Нацимбио») приобрел современную систему хранения и распределения воды для производства инъекций. Объем инвестиций составил более 65 млн рублей.

«Система хранения и распределения воды будет установлена в дополнение к уже действующей на одном из участков цеха по производству готовых лекарственных форм. Данное оборудование позволяет исключить любое смешение при изготовлении бета-лактамных антибиотиков, – рассказывает генеральный директор ОАО «Синтез» Сергей Клыков. – Введение системы в эксплуатацию запланировано на четвертый квартал, что позволит в следующем году увеличить производительность».

До конца 2019 года на модернизацию цеха по производству готовых лекарственных форм планируется направить свыше 130 млн рублей. Средства пойдут на приобретение изолятора-накопителя и оборудования для фасовки цефалоспориновых антибиотиков, также запланировано переоснащение помещения для завоза и хранения флаконов.

Напомним, ОАО «Синтез» является лидером рынка по производству антибиотиков среди отечественных производителей. Часть продуктов завод производит по полному циклу из собственных фармацевтических субстанций. Всего на реализацию инвестиционной программы в 2019 году ОАО «Синтез» направит 1,5 млрд рублей из собственных средств.

gmpnews