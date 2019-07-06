Сергей Серебренников: Открытие завода «БратскХимСинтез» существенно укрепит экономику города

Открытие в Братске завода по производству фармацевтических субстанций компании «Фармасинтез» запланировано на сентябрь 2019 года. Об этом, во время визита на строящееся предприятие мэру Братска Сергею Серебренникову, сообщил исполнительный директор компании ООО «БратскХимСинтез» Иван Драцкий.

Строительство проекта ведется в Братске с 2014 года. За это время сроки открытия предприятия несколько раз переносились по разным причинам. На данный момент завод находится на этапе завершения строительства и монтажа оборудования. Предприятие создается в рамках политики импортозамещения и будет выпускать компонент лекарства, которое сейчас производится только за рубежом.

Компания «БратскХимСинтез» заканчивает строительство завода и готовится к официальному открытию. На данный момент идет планировка территории, монтаж основного технологического оборудования и вспомогательных сетей. Основная задача завода — выпуск активных фармацевтических субстанций для заводов компании «Фармасинтез», располагающихся по всей России. Компания стремится стать привлекательным работодателем. Мы не только сохраняем конкурентный уровень заработной платы, но и для своих сотрудников планируем в следующем году начать строительство многоквартирного жилого дома. На данный момент уже ведется проектирование, — рассказал исполнительный директор компании ООО «БратскХимСинтез» Иван Драцкий.

Это один из крупных городских инвестиционных проектов, получивший поддержку на федеральном уровне — Минпромторгом РФ. Проект предполагает создание в Братске 175 рабочих мест. Будут привлекаться квалифицированные специалисты узких направлений из других городов, также решается вопрос подготовки нужных специалистов в вузах города.

Мэр Братска Сергей Серебренников рассказал об итогах визита на предприятие:

Через несколько месяцев высокотехнологичное предприятие приступит к своей штатной работе. Сегодня здесь мы видим масштабы этого строительства и уникальное оборудование, которое вскоре запустит производство лекарственных средств. Некоторое время завод не имел таких темпов строительства, но сегодня здесь новое руководство и усиленное внимание президента компании «Фармасинтез» Викрама Пуния. В начале этого года с президентом компании мы проводили рабочую встречу, на которой обсудили ряд организационных моментов. В том числе выделения земельного участка под строительство дома для сотрудником предприятия. Сегодня участок уже подобран. Муниципалитет готов всесторонне поддерживать компанию, для нас это очень важно. Такие предприятия существенно укрепляют экономику Братска и поднимают престиж нашей территории.

Группа компаний «ФАРМАСИНТЕЗ» cоздана в 1997 году, входит в топ-10 крупнейших фармпроизводителей России. Компания выпускает 115 наименований лекарственных средств в различных формах и дозировках. Специализируется на противотуберкулезных и антиретровирусных препаратах, занимая в этих сегментах первое место среди российских производителей. Компания также производит инфузионные растворы, лекарства от диабета и рентгеноконтрастные препараты. ГК «Фармасинтез» располагает пятью заводами в российских городах: в Санкт-Петербурге, Тюмени, Братске, Иркутске и Уссурийске. Штат компании составляет 2000 человек.

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