Российская фармкомпания приобрела права на два препарата томских разработчиков

«Препарат для больных с сосудистыми проблемами сейчас проходит клинические испытания. Работы над инновационным обезболивающим лекарством находятся на доклинической стадии. «Органика» готова инвестировать в обе разработки, и это очень хороший для нас партнер, поскольку он имеет производственные мощности для синтеза фармацевтических субстанций и линии для изготовления готовых лекарственных форм», — сообщил генеральный директор томской компании «ИФАР» Вениамин Хазанов.

Первый препарат, который проходит клинические исследования в кардиологическом центре Томска, предупреждает образование атеросклеротических бляшек и тромбов, решая проблему тромботических инфарктов и инсультов.

«В мире есть один препарат фирмы Merck и Bayer с похожим механизмом действия, но с ограниченными по сравнению с нашим показаниями к применению. Он весьма дорог — одна упаковка (42 таблетки) стоит около 40 тысяч рублей. Наше лекарство способно решать больший спектр проблем кардиологических больных и будет доступнее по цене», — рассказал Вениамин Хазанов.

Основой второго препарата стала молекула, созданная участником команды разработчиков «ИФАР», которая может «выключать» боль не хуже самых сильных на сегодня анальгетиков, влияющих на опиоидные рецепторы. Основная проблема этих лекарств — высокая токсичность и формирование наркотического пристрастия у пациентов. У препарата «ИФАР» другой механизм действия, он безопасен, не вызывает привыкания и, следовательно, удобен в применении для медиков и больных. После приема внутрь действие наступает в течение нескольких минут и длится до 12 часов.

«Десять терапевтических доз морфина могут убить человека из-за остановки дыхания — двадцать тысяч доз нашего препарата не вызывают изменений состояния центральной нервной системы и видимых побочных эффектов, — рассказывает гендиректор «ИФАР». — Мы предполагаем, что, когда препарат будет создан и пройдет государственную регистрацию, его можно будет продавать без специальных мер предосторожности, которые используют сейчас для сильных анальгетиков. Это значит, что онкологические больные, пациенты с фантомными болями и выраженным болевым синдромом не будут больше страдать из-за осложненного доступа к эффективным анальгетикам, а также опасности передозировки. По цене лекарство будет доступно всем слоям населения».

Вениамин Хазанов добавил, что оба проекта ведутся при поддержке Фонда «Сколково», а кардиологический препарат поддержан Министерством промышленности и торговли РФ по программе «Фарма 2020». Первая фаза клинических исследований сосудистого препарата с участием здоровых добровольцев займет примерно полгода, после чего его начнут давать кардиологическим пациентам в рамках второго и третьего этапа. Обезболивающий препарат находится в начале пути создания: разработчики ведут лабораторные исследования на животных.

Одновременно совместно со специалистами АО «Органика» по обоим препаратам осуществляется трансфер технологий на промышленное производство, готовится выведение лекарств на рынок.

inotomsk