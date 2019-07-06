«Нацимбио» доставит антиретровирусные препараты учреждениям ФСИН

Cтруктура «Ростеха» «Нацимбио» стала единым поставщиком препаратов для лечения ВИЧ у пациентов в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Информация о том, что именно «Национальная иммунобиологическая компания» является единым поставщиком антиретровирусных препаратов для нужд ФСИН, содержится в материалах госзакупок, передает «Коммерсант».

На прошлой неделе ведомство объявило 11 тендеров на поставку 11 международных непатентованных наименований (МНН) на 625 млн руб. Закупки проводятся у единственного поставщика в рамках распоряжения правительства РФ №3001-р от 29 декабря 2018 года, в тот же день было опубликовано постановление об исключении ФСИН из централизованных закупок антиретровирусных препаратов. При этом нормативного акта о назначении «Нацимбио» единым поставщиком на официальном сайте правительства РФ нет. В пресс-службе федерального правительства пояснили, что документ имеет пометку «для служебного пользования», в связи с чем не подлежит опубликованию в открытых источниках.

Заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков полагает, что у «Нацимбио» не возникнет сложностей с налаживанием контактов с производителями антиретровирусных препаратов и их поставками, так как для этого не требуется колоссального опыта. Эта компания уже является единым поставщиком других лекарств и медизделий для ФСИН. Соответствующий статус компания впервые получила в 2014 году. В прошлом году между ФСИН и «Нацимбио» было заключено более 40 контрактов почти на 1 млрд руб. Кроме этого, структура «Ростеха» является единым поставщиком вакцин в рамках госпрограммы «Национального календаря профилактических прививок».

gmpnews