Раскрыт картельный сговор на поставку витаминно-минеральных комплексов

Ленинградским УФАС России установлено, что скоординированные действия ООО «Профивит» и ООО «МедикоФарм» привели к поддержанию цен на 11 аукционах на поставку витаминно-минеральных комплексов для нужд бюджетных учреждений здравоохранения. На предположительный сговор между компаниями обратила внимание Межрегиональная общественная организация «Питание и общественное здоровье».

Во всех аукционах, результаты которых были рассмотрены Комиссией УФАС, между ООО «Профивит» и ООО «МедикоФарм» наблюдалось отсутствие конкурентной борьбы, что позволяло одной из фирм заключать контракт с минимальным снижением НМЦК — не более 2%. В ряде аукционах соперничество отсутствовало полностью и снижение цены составило всего 1 шаг – 0,5%.

Кроме того, УФАС установило, что подача заявок от ООО «Профивит» и ООО «МедикоФарм» осуществлялась с использованием единой технической инфраструктуры. Заявки других участников подавались с разных ip-адресов.

В ходе рассмотрения дела ответчики вину не признали, минимальное снижение объяснили низкими НМЦК (общая начальная (максимальная) цена контрактов составила более 2,5 млн рублей), а подачу заявок с одного ip-адреса – совпадением. ООО «Профивит» и ООО «МедикоФарм» также отрицали какие-либо взаимоотношения между фирмами. Между тем, по данным УФАС, транзакции между счетами ответчиков все же производились.

«Мы считаем, что собранные в ходе рассмотрения дела доказательства в полной мере свидетельствуют о наличии сговора между указанными хозяйствующими субъектами. Помимо этого, противоречия зафиксированы и в показаниях ответчиков относительно места нахождения компаний. На одном из заседаний представитель «МедикоФарм» пояснил, что находится со вторым ответчиком в одном здании, но в последствие от своих слов отказался», — говорит Руслан Абейдуллин, врио заместителя руководителя Ленинградского УФАС.

Ленинградское УФАС признало ООО «Профивит» и ООО «МедикоФарм» виновными в заключении антиконкурентного соглашения (пункт 2 часть 1 статьи 11 135-ФЗ).

gmpnews