Глеб Поповцев вновь возглавил совет директоров «Биотехнопарка»

3 июля совет директоров АО «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий» (АО «УК «Биотехнопарк») вновь единогласно поддержал Глеба Поповцева — депутата законодательного собрания Новосибирский области на должность председателя совета директоров АО «УК «Биотехнопарк», сообщила помощник депутата Татьяна Назьмова.
Состав совета директоров Биотехнопарка, также обновился. В него вошли Ринат Максютов — генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Александр Зырянов — генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» и Леонид Никулин — генеральный директор АО «Вектор-БиАльгам». Всего в составе совета директоров 9 человек — это представители научного сообщества, регионального правительства и Законодательного собрания Новосибирской области.
На повестке обсуждались 9 вопросов, связанных с финансовым оздоровлением и хозяйственной деятельностью компании.
Думаю, что предыстория вопроса всем известна. Хочу только акцентировать еще раз, что «Биотехнопарк» — государственный проект, поэтому он не должен быть убыточным. Развитие биотехнологий — это один из локомотивов роста Новосибирской области, составная часть проекта «Академгородок 2.0», поддержанного на самом высоком уровне, — говорится в комментарии Глеба Поповцева. — К сожалению, в рамках развития Биотехнопарка возникали вопросы, которые и привели к изменению в руководстве совета директоров. На сегодняшний день я доволен, что мы заполнили существующую площадку, за это время привлекли еще двух резидентов, один из которых уже начал строиться (ООО «Фармогель»), другой — вот-вот начнет в ближайшее время. И это достаточно интересные проекты. Подождем дальнейшего становления «Биотехнопарка». Думаю, он, как и планировалось, серьезной составляющей вольется в глобальный проект «Академгородок 2.0».
Компания «Фармогель» планирует построить новое производственное здание площадью 1,5 тысячи кв. м. На эту территорию инвестор хочет перенести действующее производство, которое сейчас расположено на арендованных площадях.