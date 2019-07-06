Скворцова: все льготники с 2023 года будут получать лекарства бесплатно

Создание системы полного или частичного государственного возмещения позволит обеспечить бесплатными препаратами 100% россиян, имеющих право на льготные лекарства, а для всех остальных категорий граждан будет обеспечена дифференцированная система скидок. Система лекарственного возмещения также устранит дублирование федеральных и региональных льгот, так как в единую информационную базу человек будет попадать однократно на основе данных СНИЛС. Как будет работать эта система с 2023 года министр здравоохранение РФ Вероника Скворцова.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» Минздрав России реализует федеральный проект «Цифровое здравоохранение». Его основной задачей которого является создание единого цифрового контура здравоохранения на основе интеграции информационных систем медицинских организаций, региональных систем и единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Согласно этому проекту, система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением будут выделены в цифровом контуре к концу 2023 г.

«Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения. Мы рассчитываем, что уже в 2022 году она сможет быть запущена. Для этого требуется полная цифровизация региональных медицинских и фармацевтических организаций, что будет обеспечено, согласно дорожной карте, к концу 2021 года», — сказала глава Минздрава России.

По словам министра, эта система позволит «кардинально изменить ситуацию и расширить права граждан на лекарственное обеспечение в амбулаторном сегменте, что будет иметь положительный эффект на показатели здоровья населения, демографии и экономического развития страны».

По данным Минздрава России, траты россиян на покупку лекарств в амбулаторном сегменте составляют около одного млрд рублей ежегодно.

Цифровизация и электронный рецепт

Полномочия по разработке единых требований к региональным информационным медицинским системам были переданы Минздраву России с мая текущего года. Они касаются в том числе и льготного лекарственного обеспечения. В рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется, что уже к 2021 году 820 тыс. рабочих мест медицинских работников будут автоматизированы, а их электронные системы будут соответствовать требованиям Минздрава России. Также в ближайшие три года 90% медицинских организаций обеспечат межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.

Единый информационный ресурс, в который погрузят данные на лекарственное обеспечение в амбулаторных условиях, будет создан в рамках реализации нацпроекта. Речь идет в первую очередь о таких данных, как наличие или отсутствие льготы для получения лекарств амбулаторно. Если пациент имеет право на льготу, в системе будет учтено, федеральная она или региональная, постоянная или на определенный период времени в зависимости от диагноза и других факторов.

Так, к примеру, в РФ на данный момент уже сейчас пациенты, перенесшие инфаркт, имеют право по региональной льготе в течение полугода получать бесплатные лекарственные препараты. При этом в среднем после перенесенной сосудистой катастрофы для того, чтобы снизить риск повторной, лекарства необходимо принимать не менее 24 месяцев.

Планируется, что с 2023 года система лекарственного возмещения позволит обеспечить препаратами 100% льготных категорий граждан.

«В большинстве случаев человек никак с деньгами вообще не будет связан: ему выписывают электронный рецепт, и человек по документу, удостоверяющему личность, может полностью бесплатно (граждане, которые и сейчас имеют эту льготу) или с частичной оплатой в аптеке по референтной цене получить те лекарства, которые не превышают эту референтую цену», — сказала глава Минздрава России.

Для того, чтобы уже с 2023 года эта система могла быть растиражирована на все субъекты, в данный момент уже сформирован список пилотных субъектов, цифровой контур в которых позволяет запустить в них эти проекты. Среди них Московская, Кировская, Тульская, Тамбовская область и другие. Лекарственное обеспечение в этих субъектах будет погружено в систему ОМС, а значит, не будет дифференцировано по субъектам.

Дублирование льгот и соплатеж

Единый информационный ресурс по льготному лекарственному обеспечению граждан в амбулаторных условиях позволит избавиться от дублирования федеральных и региональных льгот, так как каждый человек будет записан этой базе только один раз — на основе своего СНИЛС. Это также уменьшит проблемы в регионах, связанные с монетизацией льгот на лекарственные препараты. Ранее сообщалось, что в ряде субъектов возникает дефицит средств на закупку лекарственных препаратов для льготных категорий граждан, и связан он, как правило, с тем, что россияне отказываются от лекарств в пользу получения денежных средств.

«Те, кто сейчас являются льготниками, льготниками и останутся. Система будет фиксировать все лекарственное обеспечение и связывать в единую цифровую сеть не только все региональные сегменты, но все организации, аптеки и склады. Она фактически должна показывать нам все остатки, все закупки, движения лекарств», — уточнила министр.

По референтным ценам будут предоставляться дженерики, если же человек захочет приобрести оригинальный препарат, то необходимо будет доплатить лишь разницу в цене между ним и лекарством по референтной цене.

«Это, действительно, позволит обеспечить пациентов, имеющих право на льготу, на 100% бесплатными лекарствами, а остальных — значительной скидкой. Подход будет дифференцированный, базой будут референтная цена и электронный рецепт. Уровень соплатежа определяется в зависимости от когорты населения», — пояснила министр.

Так, к примеру, у людей с инвалидностью будет нулевой соплатеж, для других групп льготников соплатеж будет считаться отдельно.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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