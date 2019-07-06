Правительство выделит более 79 млн рублей на модульные ФАПы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить из Резервного фонда Правительства финансирование на покупку модульных фельдшерско-акушерских пунктов и передвижных медицинских комплексов для малонаселенных пунктов. Отчитаться о результатах закупок Минздрав должен до 1 февраля 2020 года.

Шести российским регионам предстоит закупить модульные конструкции врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов при условии, если сельская местность не имеет медоргнизаций для оказания первичной медпомощи, а ближайшее учреждение находится на расстоянии более 6 км. Еще одно условие – в селе должны проживать от 101 до 2 000 человек.

Больше прочих субъектов смогут освоить Тульская (более 16,7 млн рублей) и Кемеровская (более 13,6 млн рублей) области. В общей сложности на это выделено 55,8 млн рублей. Вологодская, Воронежская и Костромская области получат совокупно более 23,6 млн рублей на приобретение передвижных медицинских комплексов для населенных пунктов с численностью менее 100 человек.

Один модульный ФАП может стоить от 2,5 млн рублей, передвижной медкомплекс — от 700 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Улучшение доступности и качества медицинской помощи в сельской местности и на удаленных территориях является одной из заявленных целей нацпроекта «Здравоохранение». На создание в селах фельдшерско-акушерских пунктов президент Владимир Путин поручил выделить не менее 3,6 млрд рублей.

«В малонаселенных и отдаленных районах стали совсем закрывать медучреждения, оставив людей без медпомощи и фактически не предложив им альтернативы. В течение 2018–2020 годов в селах от 100 до 2 тысяч человек нужно восстанавливать и создавать новые ФАПы и врачебные амбулатории, а села до 100 жителей оснащать мобильными передвижными комплексами – автомобилями с высокой проходимостью и необходимым оборудованием», – говорил он.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Фото: sobesednik.ru

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