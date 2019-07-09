На межвузовском GxP-саммите определились победители в номинациях

В конце прошлой недели в Ярославле состоялось закрытие всероссийского межвузовского GxP-саммита с международным участием «Выбор лучших. Время вперед». В ходе подведения итогов, были отмечены лучшие студенты в номинациях: «За лучший проект» «Профессия будущего», «Лучший проект в области биотехнологии», «Активная позиция», «Кадровый резерв региона». Призы победителям вручили представители правительства Ярославской области и фармсообщества.

Призы победителям в бизнес-игре на фармацевтическую тематику «Зима близко» вручила директор по коммуникациям Союза профессиональных фармацевтических организаций Олеся Полянская. Команда-победительница состояла из студентов не только разных стран, но и городов. Среди подарков от фармацевтических компаний были туры на посещение производственных площадок, экскурсии по «Воротам Золотого кольца».

Вручавший призы заместитель директора по производству компании «Сотекс» Сергей Антимонов, отметил как важно при использовании надлежащих практик в работе, подходить к каждой задаче осмысленно и нетривиально. Также награду и специальные призы от Компании «Р-Фарм» (6 сертификатов на стажировку и памятный приз) вручила директор по качеству компании «Р-Фарм» Татьяна Вязьмина.

Победителем саммита молодых фармацевтов стала студентка Алина Файнгор из Российского Университета Дружбы народов (РУДН). Она получила денежный сертификат на 200 тысяч рублей от организатора саммита благотворительного фонда «Путеводная Звезда».

Второе место занял представитель Алтайского медицинского университета Георгий Кутателадзе, получив сертификат на 100 тысяч рублей.

Бронзовым призер Евгений Буйко из Национального Исследовательского Томского политехнического университета получил сертификат на 50 тысяч рублей.

Денис Кунгуров

pharmvestnik