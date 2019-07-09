Основатель Data MATRIX вошел в топ-20 самых успешных MedTech предпринимателей

На днях Rusbase опубликовал рейтинг самых успешных предпринимателей, работающих в сфере MedTech. Успешность бизнеса оценивалась размером выручки за последний год. Акцент делался на предпринимательских историях последних 10 лет. В рейтинг вошел и основатель компании Data MATRIX Дмитрий Шаров.

Компания Data MATRIX, основанная Дмитрием Шаровым, специализируется на SaaS-продуктах для автоматизации процессов проведения клинических исследований, услугах по обработке данных и уже присутствует на зарубежных рынках. Так, в апреле текущего года вышла новость о подписании соглашения о сотрудничестве с Seoul CRO, одной из ведущих контрактно-исследовательских организаций в Южной Корее. Сегодня Data MATRIX продолжает вкладываться в настройку бизнес-процессов и уже в следующем году планирует выйти на точку безубыточности. В штате числятся 73 сотрудника.

Результаты внедрения решений Data MATRIX для партнеров России, Европы и США демонстрируют впечатляющие результаты: сокращение временных затрат на этапе set-up и закрытии проектов до 40%, снижение общих расходов до 70%. Кроме того, прописанные в системе алгоритмы исключают некорректный ввод или потерю данных, позволяют следить за ходом исследования в режиме онлайн, что повышает качество и чистоту полученных результатов.

«Проникновение IT-решений в области клинических исследований в дальнейшем будет только расти. На сегодняшний день многие исследования в России все еще делаются на бумаге или в Excel-таблицах, что существенно ухудшает качество полученных данных и увеличивает трудозатраты на проведение исследования. Исходя из этих факторов, мы видим большой потенциал для роста рынка и нашего продукта», – говорит Дмитрий Шаров.

По оценке экспертов, большое количество телемедицинских решений в рейтинге обусловлено в первую очередь более быстрым циклом разработки и меньшей зарегулированностью по сравнению с остальными сегментами рынка MedTech. Кроме того, рынок цифровой медицины в России еще только формируется, поэтому сейчас таким проектам относительно просто занять какую-то существенную его часть, в отличие от стартапов в области медицинского оборудования, которые вынуждены конкурировать на уже зрелом рынке, в том числе с зарубежными аналогами. Такая ситуация говорит о том, что несмотря на присутствие в рейтинге компаний со значительным оборотом, основной бум еще впереди, и в дальнейшем ситуация может измениться.

pharmvestnik