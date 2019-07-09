47% онкологов считают, что схемы применения оригинальных препаратов и биосимиляров могут отличаться

47% онкологов считают, что схемы применения оригинальных препаратов и биосимиляров могут отличаться

По результатам опроса онкологов, 74% врачей этой специальности хорошо осведомлены о биоаналогах препаратов на основе моноклональных антител, однако 47% онкологов считают, что схемы применения оригинальных препаратов и биосимиляр могут отличаться. При этом 24% онкологов полагает, что биоаналоги и оригинальные препараты моноклональных антител отличаются механизмом действия (рис.). Такие данные содержатся в исследовании Therapeutic Monitors (терапевтические мониторы) компании Ipsos.

Шамиль Ахметзянов

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