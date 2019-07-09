Администрация Дональда Трампа готовит указ о снижении цен на лекарства

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация готовит указ, согласно которому американцы будут платить за ЛП не больше, чем граждане страны с самыми низкими ценами, сообщает FirstWord Pharma.

По словам президента, указ будет опубликован в ближайшем будущем. Он отметил, что указ разрабатывается на основе концепции цен на ЛП в странах наибольшего благоприятствования.

Подготовка указа началась после прошлогоднего предложения президента, направленного на снижение цен на отдельные рецептурные ЛП по программе Medicare Part B на основе международного индекса цен. В настоящее время это предложение находится на рассмотрении федерального правительства.

По данным Центров обеспечения услуг по программам Medicare и Medicaid, в 2016 г. затраты на лекарственные препараты по программе Medicare Part B составили около 28 млрд долл., что на 59% выше показателя за 2011 г.

Между тем, концепция ценообразования на ЛП на основе международного индекса цен подверглась жесткой критике со стороны фармотрасли, в частности Ассоциации фармацевтических исследований и производителей США (PhRMA), которая утверждает, что правительство таким образом поощряет ценовой контроль со стороны стран с национализированными системами здравоохранения.

В свою очередь, фармпроизводители утверждают, что они поднимают цены на свою продукцию в разумных пределах, в то время как вина на резком повышении цен на лекарства лежит на компаниях и по управлению льготным обеспечением лекарствами (PBM) и компаниях медицинского страхования, которые присваивают согласованные суммы скидок себе, а не снижают цены для пациентов.

Среди других мер по снижению цен на лекарства, разрабатываемых Правительством США, требование к фармпроизводителям указывать заявленные цены в телерекламе. Требование вступает в силу 9 июля. Против его введения в судебном порядке борются фармкомпании Amgen («Амджен»), Merck & Co. («Мерк энд Ко.», за пределами США и Канады – MSD) и Eli Lilly («Эли Лилли»).

Илья Дугин

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