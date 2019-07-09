Министром здравоохранения Забайкалья стал бывший глава минздрава Бурятии

Валерий Кожевников займется здравоохранением Забайкальского края. Восьмого июня глава региона Александр Осипов назначил его министром здравоохранения.

На аналогичном посту в Бурятии чиновник работал 15 лет, покинув его в конце 2017 г. по собственному желанию. В то время новый глава республики Алексей Цыденов проводил кадровые рокировки в правительстве. «Честно говоря, это расстрельная должность, там маслом не намазано… Министр сегодня отвечает прежде всего за весь кадровый потенциал, а это без малого 21,5 тыс. человек, включая всю вспомогательную службу, врачебный состав, средних медицинских работников, фельдшеров», – объяснил тогда свое решение Валерий Кожевников.

Он отказался от должности заместителя главы полномочного представителя Бурятии при Президенте России, сославшись на желание остаться в Бурятии и семейные обстоятельства. Около полугода Валерий Кожевников руководил республиканским онкодиспансером, а последнее время занимался преподавательской и научной работой.

Что заставило чиновника изменить свое решение, неизвестно. В забайкальском здравоохранении накопилось много острых проблем. Одна из них – растущая кредиторская задолженность районных больниц. После ухода с поста министра Сергея Давыдова власти долго искали подходящую кандидатуру. Два заместителя – Александр Мироманов и Дмитрий Старновский – назначались и.о. руководителя, но не выразили желания продолжить административную карьеру.

Ольга Коберник

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