Поставщик фальсифицированного ЛС требует признать незаконным отказ больницы от сотрудничества

Новоуральский «Медикофарм» проиграл иск к Белореченской центральной районной больнице о признании недействительным ее одностороннего отказа от исполнения госконтракта. Арбитражный суд постановил, что поставка фальсифицированного лекарственного препарата является весомым и легитимным основанием для нежелания заказчика продолжать сотрудничество.

Контракт на поставку лекарственных средств между Белореченской ЦРБ и ООО «Медикофарм» был заключен в декабре 2017 года. В январе следующего года фирма передала больнице три упаковки препарата «Несклер» в разной дозировке на сумму более 259 тыс. руб. Однако сопроводительных документов, подтверждающих качество поставленного товара, с ними не было. А на следующий день в администрацию Белореченского района поступило письмо от ООО «БиоИнтегратор», держателя регистрационного удостоверения и единственного производителя «Несклера», о том, что «Медикофарм» не имеет с ним договорных отношений и что указанный препарат у официальных дистрибьюторов не закупался. К тому же внешний вид упаковок, доставшихся ЦРБ, отличался от макетов, зарегистрированных в Минздраве России, да и серия, нанесенная на них, на заводе никогда не выпускалась. В феврале вышло письмо Росздравнадзора о необходимости изъятия из обращения фальсифицированного препарата «Несклер».

В октябре 2018 г. больница предложила поставщику расторгнуть контракт по соглашению сторон. Но и это, и повторное предложение месяцем позже он проигнорировал, после чего Белореченская ЦРБ сделала это в одностороннем порядке. «Медикофарм» счел отказ незаконным и обжаловал его в суде.

Довод истца об отсутствии у больницы оснований для расторжения контракта был отклонен Арбитражным судом Краснодарского края. Материалами дела подтверждается ненадлежащее исполнение фирмой обязательств (поставка товара в установленном контрактом объеме с соответствующим качеством не произведена).

История в Краснодарском крае стала поводом для проведения внеплановых проверок «Медикофарм». Когда 14 февраля 2018 г. по месту осуществления лицензируемой деятельности прибыли сотрудники прокуратуры, то попасть на склад они так и не смогли – он был закрыт. Впрочем, виртуально он все же работал: по данным Реестра контрактов в этот день фирма произвела отгрузку витаминов контрагенту. В мае 2018 г. по требованию прокуратуры суд оштрафовал ООО на 100 тыс. руб. За грубые нарушения лицензионных требований в части оптовой фармацевтической деятельности еще один штраф в 100 тыс. руб. был назначен по иску территориального органа Росздравнадзора. Компания пыталась добиться отмены этих решений, однако безуспешно.

Сейчас «Медикофарм» старается через суд признать недействительным решение Ростовского УФАС о внесении его в Реестр недобросовестных поставщиков. С соответствующим заявлением в антимонопольный орган обратился Ростовский областной онкодиспансер, который также предпочел отказаться от продолжения деловых отношений с ООО в связи с «существенным нарушением условий контракта». Иск принят к рассмотрению Арбитражным судом Ростовской области. Первое заседание по делу назначено на 17 июля.

Недобросовестные поставщики не намерены сдаваться без боя. Ранее «ФВ» уже рассказывал о другой оптовой фирме, которая в суде добивается от медицинской организации оплаты поставки онкопрепаратов ненадлежащего качества.

Екатерина Погонцева

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