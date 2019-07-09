В Саратовской области наладили выпуск синтетического карбоната кальция

В Саратовской области заработало новое предприятие по производству химически осажденного мела, востребованного в фармацевтической, косметической и других отраслях промышленности.

Ранее данное вещество целиком приходилось импортировать в Россию. Ожидается, что завод сможет закрыть 10% потребности внутреннего рынка в синтетическом карбонате кальция.

На реализацию инвестиционного проекта Саратовский электроприборостроительный завод им. Серго Орджоникидзе получил льготный займ Федерального Фонда развития промышленности. В рамках федеральной программы «Конверсия» ему было предоставлено 400 млн руб . Завод построен во исполнение Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года и призван внести вклад в решение проблемы сырьевого обеспечения отрасли.

Синтетический карбонат кальция не заменим при изготовлении зубных паст, БАД и препаратов для восполнения нехватки кальция в организме.

Екатерина Погонцева

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