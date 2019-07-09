Правительство выделило дополнительные средства на обезболивающие препараты

Из Резервного фонда правительства РФ в 2019 г. выделено 114,617 млн руб. на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, в том числе обезболивающими, в рамках совершенствования паллиативной помощи. Соответствующее Распоряжение №1408-р премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 29 июня 2019 г.

Средства из Резервного фонда выделены Минздраву, который в свою очередь в виде межбюджетных трансфертов передаст деньги субъектам Российской Федерации. Согласно документу выделение дополнительных средств должно на 100% обеспечить регионы инвазивными и неинвазивными наркотическими лекарственными препаратами в 2019 г., а также медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому. Отдельно упоминается о необходимости обеспечения лиц, нуждающихся в паллиативной помощи на дому, аппаратами для искусственной вентиляции легких.

В числе получателей межбюджетных трансфертов всего восемь регионов: Удмуртская Республика, Алтайский край, Пермский край, Костромская, Московская, Омская, Тверская и Ульяновские области. Больше всего денег получит Московская область – 37,73 млн руб., меньше всего Ульяновская область – 2,17 млн руб.

Елена Калиновская

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