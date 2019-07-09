Объем выплат врачам от фармкомпаний не меняется третий год

Фармацевтические компании, члены российской Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM), выплатили в пользу врачей за участие в научных конференциях, компенсациях расходов на поездки и проживание, вознаграждениях за консультации и пр., более 3,3 млрд руб., подсчитал РБК.

Как сообщал ранее «ФВ», ежегодно, начиная с 2016 г., члены российской AIPM публикуют информацию о платежах, осуществленных в пользу специалистов и организаций здравоохранения. Речь идет о косвенных платежах. Как правило, это конференции и образование. В единой форме отчета есть графы выплат врачам, например, «регистрационные взносы», «проезд и проживание». В основном за врачей вносят регистрационные взносы конференций и платят за оказание услуг и консультирование. В адрес медорганизаций деньги идут в рамках спонсорских соглашений по организации каких-либо мероприятий, осуществляются пожертвования и выдаются гранты.

В течение 2016-2018 гг. сумма выплат врачам остается стабильной – 3,3 млрд руб. В 2015 г. Объем был выше – 3,4 млрд руб.

Лидером по выплатам врачам в 2018 г. стала компания Bayer — 498,6 млн руб. На втором месте – Novartis c 406 млн руб., на третьем – Pfizer с 288 млн руб. На последнем месте с выплатами в размере 1,9 млн руб. Celgene.

Amgen стала компанией с самой растущей динамикой, объем платежей у нее вырос с 3,1 млн до 44,2 млн руб. Также динамично падали расходы на эти цели у Ipsen: с 471,2 млн руб. в 2017 году до 41,9 млн руб.

Елена Калиновская

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