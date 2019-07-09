На Биотехмед 2019 ведущие эксперты обсудят наиболее актуальные вопросы в области биотехнологий и биомедицины

16 и 17 сентября 2019 года в Геленджике в четвертый раз состоится наиболее ожидаемое событие осени в области биотехнологий – форум БИОТЕХМЕД. Мероприятие традиционно пройдет при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Госкорпорации Ростех, Администрации Краснодарского края. В форуме примут участие порядка 1500 человек.

Форум Биотехмед – это федеральная авторитетная площадка, позволяющая не только создать диалог между бизнесом и властью, но и разработать комплексные подходы для решения актуальных вопросов в сфере биотехнологий. Цель Форума – формирование интереса у участников рынка по обеспечению перехода к новой цифровой медицине, а также в целом к новому технологическому укладу.

Участниками Биотехмед традиционно станут представители: федеральных и региональных органов власти, частных и государственных медицинских учреждений, госкорпораций, бизнеса, фондов и институтов развития, руководители и сотрудники академических институтов и вузов, иностранные гости и партнеры, а также представители медицинского сообщества России.

Основной темой пленарного заседания в текущем году станет обеспечение запросов и потребностей национального проекта «Здравоохранение».

Программа Форума в 2019 году включает более 20 сессий, два пленарные дискуссии, конкурс инновационных проектов, лекции для студентов и молодых ученых и другие мероприятия культурной программы Форума.

На выставочной экспозиции Форума будут представлены продукты крупнейших российских фармацевтических предприятий и предприятий медицинской промышленности, исследовательских организаций, региональные экспозиции.

В 2018 году Форум посетили 1468 делегатов из 77 регионов России и 17 стран. Участниками форума стали более 300 российских и международных компаний. Всего в рамках деловой программы прошло 19 открытых панелей и 2 закрытых совещания, в которых приняли участие 210 спикеров. На экспозиции форума было представлено 22 стенда, а в демонстрации новейших биомедицинских технологий задействовано 33 компании-партнёра.

Зарегистрироваться в качестве участника и ознакомиться с программой Форума можно на официальном сайте Форума biotechmedconf.ru

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