«Валента Фарм» инвестирует 700 млн рублей в расширение сети «Опека»

Компания «Валента Фарм» вложится в строительство гериатрических центров «Опека-Групп». За пять лет планируется открыть 40 точек по всей стране, включая Дальний Восток.

Потребность в уходе за пожилыми людьми, по данным «Опеки», есть у 200–480 тысяч семей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и у 500–1 350 тысяч в Москве и Московской области. Вместимость же частных пансионатов в Москве и области – 5–16 тысяч человек, в Санкт-Петербурге и Ленобласти – 2–6 тысяч.

УК «Опека» на ПМЭФ-2019 подписала соглашение о строительстве гериатрических резиденций на Дальнем Востоке с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. В качестве пилотных регионов рассматривались Якутия, Бурятия и Сахалинская область.

Один такой центр будет рассчитан на 200–220 мест и потребует около 1 млрд рублей. Также в июне 2019 года «Опека» заключила соглашение о строительстве пансионата с правительством Московской области. Компания «Валента Фарм» будет соинвестором экспансии.

Строить пансионаты для пожилых людей в Санкт-Петербурге собирается также ООО «Забота и Опека» Леонида Ноткина. Компания обязалась вложить не менее 1 млрд рублей до 2024 года.

«Опека» основана выпускником факультета кораблестроения и океанотехники СПбГМТУ Алексеем Мавриным в 2008 году. Компания построила и обслуживает семь пансионатов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и три пансионата в Москве. «Опека» заявляла о планах строить гериатрические центры в регионах по концессии. Такой проект – дом-интернат в Репино на 275 мест – реализуется в Санкт-Петербурге. Закончилось проектирование объекта, в 2022 году его планируется ввести в эксплуатацию.

«Валента Фарм» основана в 1997 году. Компания занимается разработкой, производством и выводом на рынок рецептурных и безрецептурных препаратов в иммунологии, вирусологии, антибактериальной терапии, психоневрологии, гастроэнтерологии, урологии. Наиболее известные препараты – Ингавирин, Граммидин, Нормомед, Тримедат, Антарейт, Экспортал, Диоксидин, Тералиджен, Феназепам, Пантокальцин, Аминазин.

Источник: ГК Опека

Фото: sgc-opeca.ru

vademec