«Фрезениус НефроКеа» инвестирует 430 млн рублей в строительство диализных центров

Генеральный директор компании «Фрезениус НефроКеа» Алексей Смирнов и губернатор Ростовской области Василий Голубев на выставке «Иннопром» подписали соглашение о строительстве диализных центров в трех городах региона. Объем инвестиций в проект составит 430 млн рублей.

«В соответствии с подписанным документом, в 2019-2020 годах компания планирует открыть в Ростовской области три новых диализных центра: в Азове, Аксае и Сальске», – сообщили в пресс-службе Голубева, добавив, что за счет открытия центров будет создано более 100 рабочих мест.

Компания «Фрезениус НефроКеа», по словам Василия Голубева, уже открыла в Ростовской области шесть диализных центров. «Мы инвестировали в регион примерно 450 млн рублей, инвестиции пошли в социальную сферу, в развитие системы здравоохранения», – подтвердил слова губернатора Алексей Смирнов.

«Фрезениус НефроКеа» принадлежит немецкой компании Fresenius Medical Care и входит в холдинг Fresenius. По данным СПАРК-Интерфакс, российский филиал, зарегистрированный в 2005 году в Москве, в 2017 году выручил более 2,6 млрд рублей. При этом компания не смогла достичь прибыли, чистый убыток составил более 256 млн рублей.

О том, как в России устроено государственно-частное партнерство в области заместительной почечной терапии, Vademecum рассказывал председатель наблюдательного совета Ассоциации медицинских организаций по нефрологии и диализу, имеющий опыт сотрудничества с мейджорами сегмента – Fresenius и B.Braun, доцент кафедры «Нефрология» МГМСУ Валерий Шило.

Источник: ТАСС

Фото: donland.ru

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