Михаил Евраев: важно привести к единообразию практику контроля проведения закупок по всей стране

Состоялось совещание ФАС России по вопросам контроля проведения закупок, осуществляемых в рамках реализации Нацпроектов, и формирования единообразной практики антимонопольной службы по пресечению типовых нарушений на торгах.
Как уточнил заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев, ежемесячно УФАС России надлежит проводить не менее 5 дополнительных, внеплановых инициативных проверок закупок, осуществляемых в рамках Нацпроектов.
Также он обратил внимание, что все жалобы и вопросы включения в РНП по крупным компаниям направляются на рассмотрение в центральный аппарат ФАС России.
Обзор типовых нарушений в сфере госзакупок представила заместитель начальника Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Марина Кашина.
Так, среди наиболее распространённых нарушений были отмечены:
- избыточные требования к характеристикам товаров, которые могут быть получены участником только после приобретения товара и проведения его испытаний;
- размещение информации в форматах непригодных для осуществления поиска, копирования и печати части фрагмента этих данных (например, в формате jpeg);
- установление чрезмерно сложной и запутанной инструкции по заполнению заявок;
- публикация ПСД в неполном объеме;
- указание торговой марки без эквивалента;
- установление излишних требования к товарам, «заточка» документации под конкретного поставщика;
- объединение не связанных между собой работ, товаров и услуг в один лот.
«Практика рассмотрения жалоб должна быть унифицирована. Вне зависимости от субъекта, будь то рассмотрение жалобы в Самаре, Калининграде или Владивостоке, решение по ней должно быть типовым», — подчеркнул замглавы ФАС России.