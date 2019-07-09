Российский исследователь выиграл грант медицинского конкурса Международного союза флебологов

В конкурсе Международного союза флебологов (The Union International of Phlebology, UIP), финансируемом компанией Servier, победил российский исследователь из Казани Айгиз Фейсханов.

Каждые два года Международный союз флебологов при поддержке компании Servier предлагает молодым ученым исследовательский грант для реализации оригинального исследовательского проекта в области заболеваний венозной и лимфатической систем.

В этом году международный комитет получил заявки с проектами в области фундаментальной и клинической медицины из Мексики, Индии, Великобритании, Германии и России. Участникам предлагалось выбрать одну из нескольких тем: анатомия, физиология, патофизиология, методы диагностики и клинические исследования. Проект Айгиза Фейсханова на тему «Проспективное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование эффективности ручного лимфодренажного массажа и прерывистой пневмокомпрессии при лечении лимфедемы нижних конечностей» был выбран благодаря высокому значению для флебологического сообщества и общественного здравоохранения России и мира.

В этом году в состав жюри стипендии UIP / SERVIER вошли президент UIP Ник Моррисон (США), избранный президент UIP Курош Парси (Австралия), координатор жюри Марианн де Мезинер (Бельгия), генеральный секретарь UIP Пьер-Луиджи Антиньяни (Италия), президент SFP Клодин Хамел-Деснос (Франция) и бывший президент Европейского венозного форума Армандо Мансилья (Португалия). При выборе победителя члены жюри оценивали научно-практическую значимость проекта и резюме заявителя, и все члены жюри единодушно отметили высокое научное качество проекта Айгиза Фейсханова.

Грант UIP / SERVIER 2019-2021 будет присужден 25–27 августа 2019 г. на собрании Главы UIP в Кракове (Польша).

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