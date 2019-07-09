Аптеки «Магнит» пришли в Прикамье

Аптечная сеть «Магнит» открыла свои первые торговые точки в Пермском крае. На официальном сайте компании опубликованы адреса четырех аптек в краевом центре и еще четырех – в близлежащих населенных пунктах. В группе по подбору персонала в одной из соцсетей также размещены объявления о скором открытии еще порядка пяти точек в других городах и поселках субъекта.

Аптечные предприятия развиваются на базе магазинов «Магнит».

Местные эксперты убеждены, что новому игроку будет трудно найти и занять свою нишу в условиях высокой плотности фармацевтического ритейла и падения платежеспособности населения в регионе. В пользу такого прогноза говорит и тот факт, что в прошлые годы некоторые федеральные сети, открыв свои аптеки в крае, в итоге не получили ожидаемого дохода и свернули свою деятельность.

Напомним, что по итогам первого квартала текущего года «Магнит» стал аптечной сетью, которая вошла в максимальное количество (23) территорий страны. Общее число ее точек достигло 172, до конца этого года к ним добавятся 2 тыс. новых аптек.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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