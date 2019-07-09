Британская компания Oncimmune заключила эксклюзивное коммерческое соглашение с российской АО «Р-Фарм»

Британская компания Oncimmune Holdings («Онкимьюн Холдингс») объявила о подписании эксклюзивного коммерческого соглашения с российской АО «Р-Фарм» о продвижении ее технологии EarlyCDT Lung для ранней диагностики рака легкого в России и странах Таможенного союза ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан), сообщает PharmaTimes.

По условиям соглашения, Oncimmune предоставила АО «Р-Фарм» опцион на расширение применения of EarlyCDT Lung в странах СНГ (Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Украина, Узбекистан и Грузия).

Планируется, что в течение пяти лет объем продаж составит минимум 5 млн фунтов стерлингов, включая промежуточные платежи в размере 2,75 млн фунтов в течение этого периода. АО «Р-Фарм» будет продвигать технологию EarlyCDT Lung для скрининга рака легкого и оценки риска возникновения узелков.

Как отметил исполнительный директор Oncimmune Адам М. Хилл, Россия является огромным потенциальным рынком для скрининга рака легкого за счет популяции высокого риска.

В России 38 млн курильщиков, что является самым высоким показателем в Европе. В 2018 г. было диагностировано более 60 тыс. случаев заболевания раком легкого. Жертвами заболевания стали 55 тыс. человек. Стратегической целью для АО «Р-Фарм» является расширение применения технологии EarlyCDT Lung в рамках массового обследования в Москве и, в перспективе, по всей России.

Oncimmune уже инициировала процесс регистрации своего продукта в России.

Илья Дугин

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