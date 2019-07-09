«Материа Медика» – один из лидеров по количеству включенных в клинические исследования пациентов

По данным Synergy Research Group «Материа Медика Холдинг» занимает четвертое место по числу одобренных клинических исследований, а по числу включенных пациентов (около 1,5 тыс) ей принадлежит первое место среди российских и второе среди российских и зарубежных компаний, проводящих клинические исследования в РФ.

Компания ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» более 25 лет занимается разработкой и внедрением оригинальных лекарственных препаратов для лечения различных заболеваний. Все продукты компании проходят необходимые клинические исследования для получения убедительных доказательств их эффективности и безопасности.

Все одобренные в 2018 г. исследования соответствуют принципам доказательной медицины – это многоцентровые рандомизированные двойные слепые плацебо-контролируемые клинические исследования. Оценка эффективности и безопасности лекарственных препаратов, выбор конечных точек исследования проводится с учетом современных валидированных клинических и лабораторных методов диагностики и контроля заболеваний.

В многоцентровом рандомизированном клиническом исследовании эффективность препарата «Диваза» у пациентов с церебральным атеросклерозом оценивалась по количеству пациентов с улучшением когнитивных функций с помощью Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (Montreal Cognitive Assessment, MoCA) и влиянию препарата на показатели оксидантного статуса.

Исследование препарата «Анаферон» проводилось с целью получение дополнительных данных по его эффективности в лечении пациентов с ОРВИ. В исследовании использовалась детекция вирусных антигенов в назофарингеальных образцах методом полимеразной цепной реакции (PCR-Real Time).

В ходе исследования нового ноотропного препарата «MMH-MAP» планируется оценить его влияние на когнитивные функции у пациентов, перенесших ишемический инсульт. В двойном слепом рандомизированном исследовании этого анксиолитического препарата будет изучено его влияние на уровень тревоги у пациентов с генерализованном тревожном расстройстве по данным шкалы тревоги Гамильтона.

Продолжается набор участников в клиническое исследование эффективности гипогликемического препарата «Субетта» у амбулаторных пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе (НТГ). Потенциальными кандидатами для участия в исследовании рассматриваются лица с предиабетом, ожирением, дислипидемией, артериальной гипертензией, наследственной отягощенностью по диабету. Согласно протоколу клинического исследования первичной конечной точкой в данном исследовании является динамика 2-часовой (постпрандиальной) глюкозы плазмы при проведении перорального глюкозотолерантного теста – наиболее информативного метода определения эффективности гипогликемического препарата при НТГ.

Компания ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» ориентирована на повышение прозрачности результатов спонсируемых клинических исследований. В процессе разработки протокола и проведения исследований вся информация, представляющая дизайн и результаты, размещается на сайте Clinicaltrials.gov в открытом доступе. Отчеты по завершившимся исследованиям публикуются в ведущих российских и зарубежных журналах.

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