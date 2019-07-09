РФПИ с партнерами купили 28% фармхолдинга Alium

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и ближневосточные фонды приобрели 28% акций холдинга Alium, в настоящий момент представляющего собой фармпредприятие «Оболенское» (OBL Pharm).

Пока речь идет только о компании OBL Pharm, но в 2019 году на базе Alium должны объединиться «Оболенское» и входящая в АФК «Система» Владимира Евтушенкова компания «Биннофарм».

В конце 2018 года АФК «Система» совместно с ВТБ и менеджментом «Оболенского» приобрела 95% акций фармпредприятия через Ristango Holding Ltd. Тогда сама «Система» за 1,83 млрд рублей купила 13% «Оболенского», но заключила с ВТБ соглашение о приобретении доли ВТБ в Ristango не позднее трех лет с момента сделки. Общий объем инвестиций в проект составил 15,5 млрд рублей.

АФК «Система» анонсировала сделку по привлечению консорциума инвесторов во главе с РФПИ в апреле 2019 года, предполагалось, что сумма инвестиций превысит 4 млрд рублей. У ВТБ останется 46% «Оболенского», а у «Системы» – прежние 13%, говорили в холдинге Евтушенкова. Как изменятся доли совладельцев Alium после объединения «Оболенского» и «Биннофарма», в «Системе» и РФПИ не комментируют.

АФК «Система» в настоящий момент принадлежат 74% «Биннофарма».

Alium после завершения объединения, как ожидает РФПИ, войдет в десятку крупнейших российских фармкомпаний в коммерческом сегменте. Продуктовый портфель Alium тогда включит в себя около 200 препаратов, холдинг будет располагать четырьмя производственными комплексами в Москве и Московской области.

Также АФК «Система» обязалась приобрести еще два фармактива – курганский завод «Синтез» и ставропольский «Биоком» – у Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Соответствующее соглашение стороны подписали на ПМЭФ-2019.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

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