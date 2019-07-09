Минздраву предложили создать стандарт применения местных анестетиков

Национальная коллегия флебологов, компания «Факультет медицинского права» и другие участники тематического круглого стола, прошедшего в конце апреля, направили в Минздрав РФ резолюцию с предложением сформировать при ведомстве рабочую группу, которая усовершенствует подходы к регулированию применения местных анестетиков. По мнению авторов обращения, невнятность нормативных актов усложняет работу врача и способствует росту количества обвинительных приговоров по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) в случаях, когда возникает нежелательная реакция на местный анестетик.

Документ подписали Сергей Шигеев, главный внештатный судебно-медицинский эксперт Депздрава Москвы, Александр Пампура, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог ДЗМ, Алексей Овезов, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Московской области, Полина Габай, генеральный директор ООО «Факультет медицинского права», Евгений Шайдаков, председатель Совета СРО «Национальная коллегия флебологов» и другие.

Несмотря на широкое использование местных анестетиков, в законодательстве отсутствуют единые и четкие требования к условиям их применения, указывают авторы обращения. Существующие нормативные и иные акты «не формируют какой-либо согласованной картины», многие из таких актов появились задолго до появления новых анестетиков, поэтому в них упоминаются лишь лидокаин, артикаин, бупивакаин, ропивакаин, прокаин.

Среди рисков применения местной анестезии встречаются передозировка препарата, случайное внутрисосудистое введение анестетика, проявившееся кардиотоксическим или нейротоксическим эффектом, а также аллергические реакции на введенный препарат, включая анафилактический шок.

«Анафилаксия, как известно, представляет собой сложную аллергическую реакцию немедленного типа. Являясь одним из самых опасных осложнений лекарственной аллергии, она заканчивается летально примерно в 10–20 % случаев. До сих пор во всем мире идут жаркие дебаты относительно методик борьбы с этой смертоносной реакцией человеческого организма, разрабатываются новые протоколы лечения и алгоритмы действий, продвигаются наиболее эффективные спецформы адреналина, проводятся тренинги, лекции и открытые разборы клинических случаев. В нашей же стране нашлись куда более простые решения, отчасти даже логичные, ведь сидящий за решеткой врач тоже снижает количество возможных анафилаксий при введении местных анестетиков», – говорит Полина Габай.

Осложнения или побочные явления могут привести как к гражданско-правовой ответственности медицинской организации, так и к уголовной ответственности медицинского работника по ст. 109, 118, 238, 293 УК РФ.

По словам Полины Габай, с точки зрения фабулы одно дело похоже на другое: врач назначил проведение местной анестезии несмотря на наличие в анамнезе пациента сведений о перенесенных ранее аллергических реакциях или предварительно не уточнил аллергический анамнез пациента.

При этом не поясняется, о каких конкретно перенесенных пациентом аллергических реакциях должна идти речь, как должен был действовать врач, если бы знал об аллергоанамнезе. В резолюции говорится, что в доказательной базе составов преступлений важную роль играет отсутствие письменного информированного добровольного согласия пациента. В этом документе должно быть зафиксировано, что врач проинформировал пациента о возможных аллергических реакциях, а пациент заверил врача в отсутствии аллергии на анестетик. Устное предупреждение, как показывает судебная практика, силы не имеет. Так же, как и тот факт, что до обращения за медпомощью случаев аллергической реакции не было.

«Правоохранительные органы, судебно-медицинские эксперты и суды, опираясь на инструкции по применению лекарственных препаратов и специальную медицинскую литературу, делают вывод, что врач должен направить пациента на лабораторные аллергопробы при наличии информации об аллергическом анамнезе пациента», – говорится в резолюции.

Врачи вынуждены направлять пациентов, у которых в анамнезе имеются данные о любой аллергии, на аллергопробы и консультацию к врачу-аллергологу-иммунологу. «Подавляющее большинство современных людей имеют ту или иную аллергическую реакцию, поэтому при подобном подходе на аллергопробы необходимо было бы направлять каждого второго, если не каждого первого пациента», – пишут авторы обращения.

Избыточно требование и к оснащению помещений, говорится в резолюции. Согласно письму Минздрава №20-3/1645 от 3 декабря 2015 года, местную анестезию должен проводить опытный специалист в помещении, оснащенном оборудованием и препаратами для проведения мониторинга сердечной деятельности и реанимационных мероприятий. Росздравнадзор (письмо №01И-1872/15 от 2 ноября 2015 года) добавляет к этим требованиям еще несколько: специалист, применяющий местный анестетик, должен иметь навыки диагностики и лечения побочных эффектов местных анестетиков, а в помещении должны быть укладки для реанимационных, противошоковых мероприятий.

Полина Габай напоминает, что эти письма не являются нормативными актами, то есть они не обязательны для исполнения, а описанными в них навыками проведения реанимационных мероприятий, включая навыки проведения интубации трахеи или коникотомии (срединное рассечение гортани), обладают врачи-анестезиологи или реаниматологи, другим специалистам это обычно не под силу.

Фото: ufa.varikozanet.org

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